Die Aktie des TV- und Medienkonzerns war gestern Gewinner des Tages, nach einer erhöhten Übernahmeofferte des italienischen Medienriesen MediaForEurope (MFE), der bereits rund 30,1 % der Anteile hält. MFE bietet nun 4,48 € in bar plus 1,3 eigene Aktien je ProSieben-Anteil - aktuell rd. 8 € je PRO7-Aktie. Der tschechische Finanzinvestors PPF, der zuletzt 7 € in bar geboten hatte, hält derzeit 15 % der Anteile und plant, diese auf 29,99 % auszubauen.