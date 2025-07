AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) ("Thermon"), ein Weltmarktführer im Bereich Wärmemanagement, Energieverteilung und Umweltkontrollsysteme, hat heute die universelle Verfügbarkeit seiner neuen Liquid Load Banks Poseidon (für die Märkte in den USA) und Pontus (für die Märkte außerhalb der USA) bekannt gegeben. Diese fortschrittlichen Systeme sind so konzipiert, dass sie den realen thermischen und elektrischen Bedarf exakt simulieren und so eine missionskritische Komponentenprüfung für Rechenzentren und andere Hochleitungsrechensysteme (High Performance Computing, HPC) ermöglichen.

Zur Bildansicht (hier klicken)

Die neuen Liquid Load Banks (flüssigkeitsgekühlte Lastbänke) sind eine zweckmäßige Lösung für die strengen Anforderungen bei der Inbetriebnahme und beim Hochfahren von Rechenzentren. Sie dienen als wesentliche Prüf- und Validierungssysteme für die kritische Infrastruktur von HPC-Rechenzentren wie Kühlmittelverteilungsmodule, unterbrechungsfreie Stromversorgungseinrichtungen und Notstromaggregate.

Hier die wesentlichen Merkmale und Vorteile der Load Banks Poseidon und Pontus:

- Eine zweckbestimmte flüssigkeitsgekühlte Lastbank für die Inbetriebnahme und das Hochfahren von Rechenzentren, einschließlich integrierter Systemtests.

- Branchenführende Leistung, Dimensionierung und Gewicht tragen zu niedrigeren Gesamtkosten für den Betreiber bei.

- Entwickelt für Testanwendungen in Rechenzentren - mit integrierter moderner Steuerung und Überwachung in einem Standardpaket für die rasche Auslieferung.

- Einfache, leicht zu bedienende Steuerungen und ein umfassendes akustisches Alarmsystem, das hohe Temperaturen, geringen Durchfluss und Wassermangel anzeigt.

- Modulares Design mit der Möglichkeit, mehr als 100 Geräte in Serie zu schalten, um die steigenden IT-Lasten in der Industrie zu testen.

Die von Prozesswärme-/Wärmeübertragungsexperten kundenspezifisch entwickelten und optimierten, aber für kürzere Lieferzeiten und Mehrwert standardisierten Load Banks Poseidon und Pontus bieten eine robuste Nennleistung von bis zu 600 kW in einem kompakten Design. Diese leichtgewichtigen Systeme sind für den raschen Einsatz konzipiert und verfügen über ein mobiles, platzsparendes Design, das schnelle und effiziente Tests an verschiedenen Standorten in modularen, mobilen HPC-Systemen und anderen Rechenzentren ermöglicht.

Die Load Banks Poseidon und Pontus bieten eine Echtzeit-Überwachung der dynamischen thermischen Leistung und der elektrischen Anforderungen, die für ein modernes Rechenzentrum im Zeitalter der rasant fortschreitenden Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) entscheidend sind.

"Die Einführung der Liquid Load Banks Poseidon und Pontus ist ein echter Meilenstein für Thermon, der unsere Chancen im wachstumsstarken Markt der Rechenzentren enorm verbessert", weiß Bruce Thames, President & CEO von Thermon. "Die Rechenzentren entwickeln sich ständig weiter, um die hohen Anforderungen von KI und HPC zu erfüllen; daher ist der Bedarf an präzisen, zuverlässigen und effizienten Validierungs-Tools von größter Bedeutung. Unsere neuen Liquid Load Banks bieten eine unvergleichliche Leistung, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit und zeugen von Thermons Anspruch als Anbieter innovativer Lösungen, mit denen unsere Kunden in der Lage sind, den Aufbau und Betrieb einer absolut robusten und effizienten kritischen Infrastruktur perfekt zu meistern."

Die neuen Liquid Load Banks sind weltweit erhältlich und für die lokalen Anforderungen nach den geltenden Standards UL, CSA, CE, ASME, ANSI, NEMA, PED und NEC zertifiziert. Damit sind die Einhaltung der Richtlinien und die Zuverlässigkeit in den unterschiedlichsten Märkten garantiert.

Nähere Informationen zu den Load Banks Poseidon und Pontus erhalten Sie unter diesem Link (https://thermon.com/products/data-center-products/liquid-load-banks/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=liquid%20load%20banks).

Über sein globales Netzwerk stellt Thermon sichere, zuverlässige und missionskritische Prozesswärme-Lösungen für industrielle Anwendungen bereit. Thermon hat sich als Anbieter auf Komplettlösungen für Durchflusssicherung, Prozessbeheizung, Temperaturerhaltung, Gefrierschutz und Umweltüberwachung spezialisiert. Thermon hat seinen Firmensitz in Austin, Texas. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.thermon.com.

ANSPRECHPARTNER:

Michelle Saab,

Senior Manager, Global Marketing

Tel: +1-512-560-5482

QUELLE: Thermon Group Holdings Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80514Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80514&tr=1



