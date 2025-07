Der US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte am Dienstag, dass Präsident Trump in dieser Woche seine Entscheidungen zu Handelsabkommen treffen wird, trotz laufender Verhandlungen mit China und der Europäischen Union, vor der Frist am 1. August.Wichtige ZitateZu Pharmazeutika:Der Plan, der in zwei Wochen kommt, wird höher sein.Zum EU-Handel:Erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...