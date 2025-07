Der Euro fällt zum zweiten Mal in Folge gegenüber dem Britischen Pfund, da die Kritik am US-EU-Handelsabkommen zunimmt - Europäische Führer beschreiben das Abkommen als "unausgewogen" und zugunsten Washingtons verzerrt - EUR/GBP drehte am Montag von einem fast zweijährigen Hoch von 0,8753 um und verzeichnete den schärfsten täglichen Rückgang seit April ...

