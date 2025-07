FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Philips nach einer Prognoseerhöhung von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf das gut gefüllte Orderbuch, die avisierte Margenverbesserung und die langfristige Vereinbarung mit Indonesien sehe er die Zukunft des niederländischen Medizintechnikkonzerns langsam positiver - selbst in den aktuellen Zoll-Diskussionen und angesichts der anhaltenden "China-Schwäche", schrieb Elmar Kraus am Dienstag. Die deutliche Kursreaktion spiegele dies jedoch weitestgehend wider./rob/la/ck



ISIN: NL0000009538

