NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach einer Mitteilung von On Semiconductor über eine Zusammenarbeit für eine 800-Volt-Gleichstrominfrastruktur in Rechenzentren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Im Mai habe Nvidia mitgeteilt, Infineon, Monolithic Power, Navitas, ROHM, STMicroelectronics und Texas Instruments als Lieferanten ab 2027 verpflichtet zu haben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit On Semi komme nun ein weiterer hinzu. Durch die Verpflichtung so vieler Unternehmen mache Nvidia den derzeit wachstumsstarken KI-Stromversorgungsmarkt für Investoren deutlich unattraktiver, da all diese Unternehmen nach ihrer Qualifizierung preislich konkurrieren könnten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 12:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 13:05 / BST





ISIN: US67066G1040

