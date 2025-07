New York - Wichtige US-Aktienindizes sind am Dienstag im frühen Handel auf Rekordhöhen gestiegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb wie schon am Vortag etwas hinter dem marktbreiten S&P 500 und dem von Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 zurück. Bislang sei die Saison der Quartalsbilanzen von US-Unternehmen von positiven Überraschungen geprägt, sagte Aktienmarkt-Strategin Gina Martin Adams von Bloomberg Intelligence. Sie räumte ein, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...