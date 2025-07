© Foto: Alex Brandon - AP

US-Bürger können jetzt freiwillig per PayPal oder Venmo Geld an den Staat überweisen. "Der Staat will dein Geld. Kein Witz, keine Verschwörung", sagt Jan Willhöft von AXINO Capital in der neuen Ausgabe von wO TV.Das klingt absurd, ist aber Realität - offiziell bestätigt durch pay.gov, die Zahlungsplattform der US-Regierung. Ist das nur der Anfang? Die nationale Schuldenuhr steht längst bei über 37 Billionen US-Dollar. Hedgefonds-Legende Ray Dalio warnt vor einem System, das bald Schulden aufnehmen muss, nur um die Zinsen auf bestehende Schulden zu bedienen. In diesem Szenario ist das freiwillige Spendenmodell über digitale Bezahldienste vielleicht nur ein Testlauf. Doch was, wenn der …