Die US-JOLTS-Daten werden genau beobachtet, bevor am Freitag der Bericht über die Nonfarm Payrolls für Juli veröffentlicht wird - Die Zahl der offenen Stellen wird für Juni auf 7,55 Millionen prognostiziert - Der Zustand des Arbeitsmarktes ist ein entscheidender Faktor für die Fed-Vertreter bei der Festlegung der Zinssätze - The Job Openings and ...

