Berlin - Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat die Forderung nach Einführung eines flächendeckenden islamischen Religionsunterrichts grundsätzlich begrüßt. "Islamischer Religionsunterricht muss sein - so wie katholischer und protestantischer Religionsunterricht", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe). "Es sollte hier eine gewisse Vereinheitlichung geben, auch wenn der Staat selbst bei seiner säkularen Haltung bleiben sollte."



Sofuoglu gab zu bedenken, dass man einen bundesweiten islamischen Kooperationspartner bräuchte. "Der ist gerade leider nicht in Sicht. Außerdem ist Bildung Ländersache", sagte er. "Ich weiß deshalb nicht, wie man das bundesweit regeln will."



Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatte die Forderung nach einem flächendeckenden islamischen Religionsunterricht an Schulen in Deutschland am Dienstag erhoben.





