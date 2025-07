MultiChoice wird auf die neueste Version von Hansen CCB umsteigen und seinen Vertrag über Managed Services verlängern, um auch weiterhin die komplexen und vielfältigen regionalen und nationalen Vorschriften in Afrika zu erfüllen.

Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations- und Medienbranche sowie für Energie- und Versorgungsunternehmen, hat einen Dreijahresvertrag mit der MultiChoice Group unterzeichnet, der die weitere Nutzung von Hansen CCB sowie die Verlängerung der bestehenden Managed-Services-Lösungen ermöglicht.

Der Vertrag mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren fasst verschiedene Verträge in einem einzigen Rahmenvertrag zusammen und entspricht damit dem Ziel von MultiChoice, auf die neueste Version von Hansen CCB umzusteigen.

MultiChoice ist ein südafrikanisches Unternehmen, das DStv, einen großen Satellitenfernsehdienst in Subsahara-Afrika, betreibt. Als führende Unterhaltungsplattform Afrikas bietet MultiChoice eine vielfältige Auswahl an Inhalten über mehrere Marken und Länder hinweg.

Seit über 25 Jahren vertraut MultiChoice auf die Single-Billing-Lösung von Hansen, die Abonnenten in 50 Märkten unterstützt. Dank der kontinuierlichen Investitionen von Hansen in die CCB-Plattform ist MultiChoice in der Lage, die komplexen Anforderungen der verschiedenen regionalen Märkte und unterschiedlichen nationalen Vorschriften in ganz Afrika kompetent und effizient zu bewältigen.

Die Vertragsverlängerung spiegelt das große Vertrauen von MultiChoice in Hansen wider, nicht nur als Plattformanbieter, sondern auch als Partner für die Zukunft.

Sabelo Mwali, Chief Technology Information Officer der MultiChoice Group, kommentiert: "Hansen hat sich über viele Jahre hinweg als unschätzbarer Partner erwiesen und stets Software und Dienstleistungen bereitgestellt, die zu einer äußerst flexiblen, zuverlässigen und effizienten Abrechnungsplattform für die MultiChoice Group geführt haben.

Wir freuen uns darauf, unsere äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hansen in den kommenden Jahren fortzusetzen und auszubauen."

Scott Weir, President of Communications Media bei Hansen, erklärt: "Diese Vereinbarung bekräftigt das Vertrauen der Tier-1-Branchenakteure in die Technologie und das Know-how von Hansen bei der Bereitstellung unternehmenskritischer Abrechnungslösungen.

Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer langjährigen Beziehung, die wir über die Jahre aufgebaut haben, und darauf, MultiChoice weiterhin bei seinen Ambitionen für weitere Innovationen und Investitionen im Unterhaltungsbereich in Afrika zu unterstützen."

Weitere Informationen über Hansen finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie- und Versorgungsbranche sowie die Kommunikations- und Medienbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio bedient Hansen Unternehmen mit Kunden in über 80 Ländern und unterstützt sie bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung kritischer Prozesse im Bereich Revenue Management und Kundensupport.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über MultiChoice

MultiChoice ist Afrikas führende Unterhaltungsplattform mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu bereichern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter DStv, GOtv, Showmax, M-Net, SuperSport, Irdeto und KingMakers. Seine Produkte und Dienstleistungen werden von über 23,5 Millionen Haushalten in 50 Märkten in Subsahara-Afrika genutzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729137450/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an:

Megan Rosier

Direktor, Corporate Communications Marketing

Hansen

Megan.Rosier@hansencx.com