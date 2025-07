Clemens Andreas Dittmeyer (* 20. Mai 1958 in Hamburg, † 25.07.2025 in Hamburg- Hochkamp) war ein deutscher Unternehmer, und als solcher in Europa tätig. Er war Gründer der Dittmeyer's Austern-Compagnie GmbH in List auf Sylt, der einzigen Austernzucht Deutschlands mit ihrer Marke Sylter Royal. Clemens Dittmeyer, Gründer der Dittmeyer's Austern-Compagnie...

Den vollständigen Artikel lesen ...