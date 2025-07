FRANKFURT (dpa-AFX) - Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers Kion ist gemischt ausgefallen. Während Umsatz und Profitabilität etwas hinter den Markterwartungen zurückblieben, konnten die Frankfurter sich über überraschend viele Aufträge freuen. Dabei verzeichnete das lange Zeit kränkelnde Geschäft mit Lagertechnik und Lieferkettenlösungen in den drei Monaten bis Ende Juni einen Rekordauftragseingang, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der im MDax gelistete Konzern bestätigte seine Jahresprognose.

Der Auftragseingang von Kion stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz sank derweil um knapp 6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, was Kion mit der zu Jahresbeginn noch schleppenden Auftragslage begründete. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) ging sogar um 14 Prozent auf 189 Millionen Euro zurück. Auf die Aktionäre entfiel mit 94 Millionen Euro über ein Drittel mehr an Gewinn, was an geringeren Zins- und Steuerzahlungen lag./lew/zb