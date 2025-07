EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025 - Ergebnis im Kernkonzern (ohne Russland) um 5 Prozent gestiegen



30.07.2025 / 07:27 CET/CEST

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2025

Ergebnis im Kernkonzern (ohne Russland) um 5 Prozent gestiegen

Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2025 von EUR 567 Millionen im Kernkonzern (ohne Russland) Kernerträge in Höhe von EUR 1.529 Millionen im Quartalsvergleich stabil Neubildungsquote von 23 Basispunkten im 2. Quartal, Ausblick für 2025 auf rund 35 Basispunkte verbessert Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,7% (für gesamten Konzern bei 18,2%) Reduzierung des Russlandgeschäfts fortgesetzt, Rückgang der Kundenkredite und der Kundeneinlagen um jeweils 9% (seit Jahresbeginn, in lokaler Währung) Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus: Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-6/2025 1-6/2024 Q2/2025 Q1/2025 Zinsüberschuss 2.073 2.094 1.027 1.046 Provisionsüberschuss 969 892 502 466 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 32 17 59 -27 Verwaltungsaufwendungen -1.724 -1.600 -874 -850 Betriebsergebnis 1.444 1.522 765 678 Übriges Ergebnis -232 -386 -166 -66 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -153 -142 -37 -116 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -108 -81 -62 -46 Ergebnis vor Steuern 950 913 500 450 Ergebnis nach Steuern 687 642 369 318 Konzernergebnis 567 540 307 260 Bilanz in EUR Millionen 30/6/2025 31/12/2024 Forderungen an Kunden 97.480 95.363 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 110.764 108.205 Bilanzsumme 187.704 184.961 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 76.441 78.325 Bankspezifische Kennzahlen 30/6/2025 31/12/2024 NPE Ratio 1,8% 2,1% NPE Coverage Ratio 48,3% 50,4% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,7% 15,1% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,7% 20,4% Kennzahlen 1-6/2025 1-6/2024 Q2/2025 Q1/2025 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,29% 2,35% 2,27% 2,31% Cost/Income Ratio 53,7% 50,7% 52,6% 55,0% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,21% 0,18% 0,23% 0,20% Konzern-Return-on-Equity 8,1% 8,2% 8,9% 7,3% Ergebnis je Aktie in EUR 1,55 1,48 0,84 0,71

Das konsolidierte Ergebnis für den gesamten RBI-Konzern finden Sie im Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2025 auf der RBI- Websi te .

Ausblick 2025



Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland. Ausblick 2025 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR rund 4,15 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,95 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 6 bis 7% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,45 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52,5% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% Harte Kernkapitalquote rund 15,2%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.



