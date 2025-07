EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AUTO1 Group verzeichnet starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen



30.07.2025 / 07:30 CET/CEST

AUTO1 Group verzeichnet starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen Berlin, 30. Juli 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die Finanzzahlen für das zweite Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen berichtet starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen.

Highlights für das zweite Quartal Absatz von 200.498 Fahrzeugen, ein Anstieg von 20,6% im Jahresvergleich

von 200.498 Fahrzeugen, ein Anstieg von 20,6% im Jahresvergleich Merchant-Absatz von 176.674 Fahrzeugen, ein Anstieg von 18,9% im Jahresvergleich

von 176.674 Fahrzeugen, ein Anstieg von 18,9% im Jahresvergleich Retail-Absatz von 23.824 Fahrzeugen, ein Anstieg von 34,6% im Jahresvergleich

von 23.824 Fahrzeugen, ein Anstieg von 34,6% im Jahresvergleich Bruttogewinn von 231,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 33,4% im Jahresvergleich

von 231,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 33,4% im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 42,3 Mio. EUR, ein Anstieg von 104,1% im Jahresvergleich Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Das zweite Quartal war sehr erfolgreich. Dank unseres vertikal integrierten Geschäftsmodells verzeichnen wir starkes Wachstum in unserem Retail- und Merchant-Segment. Ausgehend von diesem positiven Momentum konzentrieren wir uns darauf, die Mehrwerte für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu maximieren und den Gebrauchtwagenmarkt noch schneller zu transformieren." Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Unser Team lieferte eine starke finanzielle Performance im zweiten Quartal. Diese Resultate ermöglichen uns weiter in unser zukünftiges Wachstum zu investieren und so auf unsere langfristigen Ziele bei Marktanteil und Marge hinzuarbeiten." Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal Die Gruppe verkaufte im zweiten Quartal insgesamt 200.498 Fahrzeuge, ein Anstieg von 20,6% im Vergleich zum Vorjahr. AUTO1 Group erzielte einen Umsatz von 2,0 Mrd. EUR, ein Anstieg von 29,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn der Gruppe betrug 231,2 Mio. EUR, ein Anstieg von 33,4% im Jahresvergleich. Die AUTO1 Group erreichte im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 42,3 Mio. EUR, das ist ein Anstieg von 104,1% im Vergleich zu Q2 2024. Im Merchant-Segment verkaufte AUTO1.com 176.674 Fahrzeuge an Partnerhändler, ein Anstieg von 18,9% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 1,6 Mrd. EUR, ein Anstieg von 26,6%. Der Bruttogewinn betrug 169,7 Mio. EUR, ein Anstieg von 24,4% im Vergleich zu Q2 2024. Die Gruppe erzielte im Merchant-Segment einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 961 EUR, ein Anstieg von 4,6% im Jahresvergleich. Das Retail-Segment der Gruppe, Autohero, verkaufte 23.824 Einheiten, ein neuer Rekord und ein Anstieg von 34,6% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte damit einen Umsatz von 415,3 Mio. EUR, ein Anstieg von 43,2% im Jahresvergleich. Der Bruttogewinn im Retail-Segment betrug 61,5 Mio. EUR, ein Anstieg von 66,6% im Vergleich zu Q2 2024 und Autohero meldete einen Bruttogewinn pro Fahrzeug von 2.538 EUR, ein Anstieg von 22,2% im Vergleich zum Vorjahr. Finanzieller Ausblick Die AUTO1 Group erhöht ihr Absatzziel für das Gesamtjahr auf 772.000 - 817.000 verkaufte Fahrzeuge (zuvor: 735.000 - 795.000), wobei rund 680.000 - 720.000 Einheiten im Merchant-Segment (zuvor: 650.000 - 700.000) und 92.000 - 97.000 Einheiten im Autohero-Retail Segment (zuvor: 85.000 - 95.000) verkauft werden sollen. Das Unternehmen erhöht den erwarteten Bruttogewinn für das Gesamtjahr 2025 auf 890 - 940 Mio. EUR (zuvor: 845 - 905 Mio. EUR) und verbessert die bereinigte EBITDA-Prognose auf 160 - 190 Mio. EUR (zuvor: 150 - 180 Mio. EUR) für das Gesamtjahr. Ausgewählte Finanzzahlen Q2 2024 Q2 2025 Q2 Jahresvergleich AUTO1 GROUP Anzahl verkaufte Fahrzeuge 166.292 200.498 20,6% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.518,2 1.970,6 29,8% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 173,3 231,2 33,4% Bruttogewinn pro Fahrzeug [1] (EUR) 1.041 1.148 10,3% Bereinigtes EBITDA (in Mio. EUR) 20,7 42,3 104,1% Retail Anzahl verkaufte Fahrzeuge 17.694 23.824 34,6% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 290,0 415,3 43,2% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 36,9 61,5 66,6% Bruttogewinn pro Fahrzeug [2] (EUR) 2.077 2.538 22,2% Merchant Anzahl verkaufte Fahrzeuge 148.598 176.674 18,9% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1.228,2 1.555,2 26,6% Bruttogewinn (in Mio. EUR) 136,4 169,7 24,4% Bruttogewinn pro Fahrzeug (EUR) 918 961 4,6%

Die Finanzergebnisse der Gruppe für das zweite Quartal 2025 können im Bereich Finanzen (Quartalsergebnisse) auf der Investor Relations Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden. Die AUTO1 Group veröffentlicht den Halbjahresfinanzbericht 2025 am 3. September 2025. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero and AUTO1.com . Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Group beruhen und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Umsätze, die Rentabilität oder der Grad der Erreichung der Ziele der AUTO1 Gruppe wesentlich von dem abweichen, was in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit angegeben oder beschrieben wird. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Garantie oder Verantwortung für zukunftsgerichtete Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen anpassen. [1]&[2] Bruttogewinn pro Einheit ist nicht gleich Bruttogewinn/Anzahl der verkauften Autos, da die Auswirkungen der Bestandsveränderungen durch die Aktivierung von internen Aufbereitungskosten, die nicht Teil des Materialaufwands sind, nicht berücksichtigt werden.



