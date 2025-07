Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Kursausschläge in der Nacht auf Mittwoch in Grenzen gehalten. Der US-Dollar konnte seine Gewinne zum Euro mehr oder weniger halten und wird aktuell zu 1,1555 Dollar nach 1,1551 am Vorabend gehandelt. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle und kostet 0,8052 nach 0,8055 am Dienstagabend. Derweil notiert auch die Gemeinschaftswährung mit 0,9306 Franken nach 0,9304 kaum verändert. Der ...

