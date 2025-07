Die heiße Rally bei Heidelberger Druck nimmt weiter Fahrt auf: Nach einem Kurssprung von 36 Prozent am Dienstag legen die Aktien des Maschinenbauers auch am Mittwoch zweistellig zu. Kurstreiber ist die Nachricht über den geplanten Einstieg in die Rüstungsindustrie.Heidelberger Druck wird für Vincorion Regelungstechnik und Energieverteilungssysteme entwickeln, unter anderem für Stromgeneratoren, die in militärischen Anwendungen zum Einsatz kommen. "Es ist das erste konkrete Projekt aus der Rüstungsindustrie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...