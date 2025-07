Das Photovoltaik-Kraftwerk "Unterdinkelhof" ist repowert worden. Die noch vollfunktionsfähigen Solarmodule mit insgesamt 1,2 Megawatt Leistung werden für Photovoltaik-Anlagen in die Ukraine geliefert. In Deutschland werden mittlerweile regelmäßig Solarparks repowert. Dies bedeutet, dass die alten Solarmodule durch neue ersetzt werden, die oft leistungsstärker sind und damit für eine höhere Erzeugung auf gleicher Fläche sorgen. Die ausgemusterten Solarmodule sind dabei oftmals noch voll funktionsfähig. So auch im Fall des Repowering-Projekts im Solarpark "Unterdinkelhof" im Landkreis Dachau. Dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...