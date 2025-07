Nach den Kursverlusten vom Vortag (-1,6%) konnte sich die Telekom-Aktie gestern an der 200-Tage-Linie wieder nach oben abdrücken. Rückblick: Die Telekom-Aktie war nach starken Zahlen von T-Mobile US am vergangenen Donnerstag um 5,1% nach oben gesprungen. Eine größere Erholung wurde dabei bislang allerdings noch nicht angestoßen, denn in den ...

