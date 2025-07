FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Plus von rund 36 Prozent geht der Rally bei Heidelberger Druck auch am Mittwoch die Puste nicht aus. Von Gewinnmitnahmen keine Spur, stiegen im frühen Handel weitere Anleger ein und trieben die Titel nochmals um 30 Prozent in die Höhe. Damit summierte sich der Kursgewinn in nur zwei Tagen auf 77 Prozent.

Zuletzt stand noch ein Plus von 17 Prozent zu Buche, womit die Papiere 2,52 Euro kosteten. Das Plus seit Jahresanfang bauten sie damit auf 175 Prozent aus. Eine bessere Entwicklung weist im Nebenwerteindex SDax aktuell nur Friedrich Vorwerk aus.

Grund für die Kursrally bei Heidelberger Druck ist eine am Vortag angekündigte Kooperation mit der Rüstungsbranche. Der Maschinenbauer vereinbarte eine strategische Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems.

Mit seiner hohen Fertigungstiefe bringe Heidelberger Druck die seltene Fähigkeit mit, Rüstungsprojekte schnell und unabhängig von kritischen Zulieferketten umzusetzen, erläuterten die Autoren des täglich erscheinenden Bernecker-Börsenbriefs. "Das macht die Firma für die Verteidigungsindustrie besonders interessant."/ajx/zb