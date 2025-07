Die Aktie von Novo Nordisk kommt auch am Tag nach der erneuten Prognosesenkung nicht zur Ruhe. Zur Stunde verliert der Titel knapp fünf Prozent an der Heimatbörse in Kopenhagen und nähert sich damit wieder dem gestrigen Mehrjahrestief an. Als Belastungsfaktor entpuppen sich zahlreiche Kurszielsenkungen.JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der jüngsten Gewinnwarnung von 650 auf 500 Dänische Kronen (umgerechnet 67 Euro) gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der ...

