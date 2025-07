Wiesbaden - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent gesunken.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, waren die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten nach vorläufigen Erkenntnissen niedriger als im Vorquartal. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben stiegen dagegen preis-, saison- und kalenderbereinigt an. Zum Jahresbeginn 2025 war das BIP noch gewachsen (revidiert +0,3 Prozent im ersten Quartal 2025 zum Vorquartal; bisher: +0,4 Prozent).



Im Vorjahresvergleich lag das BIP im zweiten Quartal 2025 preisbereinigt auf demselben Niveau wie im zweiten Quartal 2024 (0,0 Prozent), wobei in diesem Jahr ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand. Preis- und kalenderbereinigt war es um 0,4 Prozent höher als im Vorjahresquartal.





© 2025 dts Nachrichtenagentur