Neben den Sparkassen bieten in Deutschland jetzt auch die genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken mit mehr als 30 Millionen Privatkunden Kryptowährungen an. Bitget-COO Vugar Usi Zade hält das für «einen entscheidenden Moment für den Übergang der Kryptowährungen von den Rändern des Finanzsektors zu seinem Kern» in Deutschland. Nach seiner Einschätzung dürfte der Schritt Kryptowährungen auch als Zahlungsmittel in Deutschland attraktiver machen ...

