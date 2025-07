Wiesbaden - Die Geburtenrate in Deutschland ist zwischen 2021 und 2024 deutlich von 1,58 auf 1,35 Kinder pro Frau gesunken. Dahingegen blieb die Anzahl der gewünschten Kinder im gleichen Zeitraum stabil, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervorgeht.



Frauen wünschen sich demnach im Schnitt 1,76, Männer 1,74 Kinder - und damit deutlich mehr als aktuell geboren werden. Die Forscher sehen darin einen Hinweis, dass geplante Geburten zunächst aufgeschoben werden. Der sogenannte "Fertility Gap", die Lücke zwischen gewünschter Kinderzahl und Geburtenrate, hat sich dadurch vergrößert.



Der Anteil der 30- bis 39-Jährigen, die in den nächsten drei Jahren ein Kind planen, sank bei Frauen von 28 Prozent auf 24 Prozent und bei Männern von 28 Prozent auf 25 Prozent. "Kinder zu bekommen bleibt ein zentrales Lebensziel für die meisten jungen Menschen", sagte Carmen Friedrich vom BiB. "Der derzeitige Geburtenrückgang zeigt also keinen Rückgang der Familienorientierung, sondern weist vielmehr auf ein Aufschieben von Geburten hin."



Als Ursache für den Geburtenaufschub sehen die Autoren der Studie eine subjektiv empfundene Unsicherheit bei jungen Erwachsenen, die durch internationale Krisen und ungewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen verstärkt wird. "Unsicherheit wirkt sich negativ auf die Familienplanung aus", sagte Mitautor Martin Bujard. "Verlässliche Kindertagesbetreuung, bezahlbarer Wohnraum und politische Handlungsfähigkeit sind essenziell, um jungen Menschen Sicherheit zu geben."





© 2025 dts Nachrichtenagentur