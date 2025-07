Der Silberpreis hält Verluste vor der Zinssatzentscheidung der Fed, die am Mittwoch fällig ist - Händler erwarten, dass die Fed ihren Leitzins am Mittwoch unverändert lässt - Die geopolitischen Spannungen eskalieren nach Trumps Drohung mit einer engeren Frist für Russland, den Krieg in der Ukraine zu beenden - Der Silberpreis (XAG/USD) verliert an ...

