Evotec und Sandoz haben ein nicht bindendes Term Sheet zum Verkauf des Just - Evotec Biologics Standorts in Toulouse unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis für den J.POD-Standort liegt bei rund 300 Millionen US-Dollar in bar. Zusätzlich beinhaltet die geplante Transaktion technologiebezogene Gegenleistungen, Entwicklungsumsätze, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...