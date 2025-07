FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3100 (3800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 306 (312) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3060 (3040) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 850 (795) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3000 (3400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5000 (4600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 927 (815) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' (HOLD) - DZ BANK CUTS BT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - FAIR VALUE 215 PENCE - GOLDMAN CUTS CERES POWER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 138 (116) PENCE - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 2300 (2600) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14883 (14806) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW PRICE TARGET TO 1140 (1110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 138 (116) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3900 (4600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3050 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2080 (1932) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 2598 (3600) PENCE - PEEL HUNT CUTS FERREXPO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 50 (75) PENCE - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 650 (475) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



