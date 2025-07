Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.260 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Porsche und Siemens Healthineers, am Ende Adidas, Symrise und Mercedes-Benz.



"Die Marktteilnehmer positionieren sich für das Monatsende und zugleich dem Beginn des zweiten Halbjahres", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In Europa werde sich an den Finanzmärkten wenig ändern, da die Gemengelage relativ eindeutig sei und es wenig Spielraum für Überraschungen gebe.



"In den USA hingegen könnten einige Umschichtungen zugunsten von Anleihen und zu Lasten von Aktien stattfinden." Die Situation in den USA halte noch einige Unwägbarkeiten parat. "So stehen die Ergebnisse des Handelsdeals zwischen den USA und China aus und auch die Zinspolitik der US-Notenbank im zweiten Halbjahr wird noch spannend werden."



"Die heute vorgelegten BIP-Daten aus Deutschland und für die EWU kamen so schwach rein, wie es erwartet worden war", fügte Lipkow hinzu. Der Vorschubeffekt aus dem ersten Quartal sei neutralisiert und nun schlagen die nachgelagerten konjunkturellen Effekte durch. "Die Investoren werden nun noch auf die US-BIP Daten und den ADP-Zahlen warten. Zudem legen noch einige Großkonzerne ihre Quartalszahlen vor."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,86 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur