München - Die Spritpreise in Deutschland sind Ende Juli im Wochenvergleich leicht gesunken. Das geht aus der aktuellen Auswertung des ADAC hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Ein Liter Super E10 kostete demnach am Vortag im bundesweiten Durchschnitt 1,668 Euro, was einem Rückgang von 0,5 Cent gegenüber der Vorwoche entspricht. Diesel war im Schnitt für 1,615 Euro pro Liter zu haben, 0,8 Cent weniger als zuvor.



Der Preis für Rohöl stieg im selben Zeitraum leicht. Die Notierungen für ein Barrel Öl der Sorte Brent lagen zuletzt bei etwa 72 US-Dollar, rund drei Dollar mehr als in der Vorwoche. Der Euro notierte bei knapp über 1,15 US-Dollar und damit niedriger als vor einer Woche. Trotz der ungünstigeren Rahmenbedingungen bewertete der ADAC den aktuellen Benzinpreis als angemessen, während Diesel weiterhin als deutlich überteuert gilt.





