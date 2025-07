Evotec will sich von seinem Biotech-Standort in Toulouse trennen. Eine entsprechende nicht-bindende Vereinbarung wurde mit Sandoz getroffen. Mit der Transaktion möchte das Unternehmen seine Kapitaleffizienz steigern. So sieht das INDEX RADAR-Prognosemodell die weitere Kursentwicklung der Evotec-Aktie. Evotec plant den Verkauf seines Standorts "Just - Evotec Biologics EU" im französischen Toulouse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...