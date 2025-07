NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Lucas Ferhani stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den ersten Blick die Frage, ob starke Auftragseingänge im Geschäft mit Lagertechnik und Lieferkettenlösungen einen Wendepunkt bedeuteten oder nur einen Einmaleffekt. Entscheidend werde daher, ob diese Tendenz im zweiten Halbjahr beibehalten werde./rob/tih/nas



ISIN: DE000KGX8881

