NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der neu für den Aromen- und Dufststoffhersteller zuständige Analyst Chris Counihan hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, dass das Umsatzwachstum aus eigener Kraft die Erwartungen verfehlt habe./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000SYM9999