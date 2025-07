Root - Der Schweizer Detailhandel hat im ersten Semester 2025 insgesamt leicht mehr umgesetzt. Während der Food-Bereich wuchs, blieb der Nonfood-Sektor hinter dem Vorjahr zurück. Gemäss am Mittwoch veröffentlichten Daten des Marktforschungsinstituts NielsenIQ (NIQ) stiegen die Umsätze in der Periode von Januar bis Juni 2025 um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während der Bereich Food/Nearfood ein Plus von 0,7 Prozent verzeichnete, ...

