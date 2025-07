Die Federal Reserve wird voraussichtlich den Leitzins in der fünften Sitzung in Folge unverändert lassen - Die Formulierungen in der Erklärung und die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Powell könnten wichtige Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung geben - Der US-Dollar könnte schwächer werden, falls die Anleger von einer Zinssenkung im September überzeugt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...