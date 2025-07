FXStreet erwartet, dass die Bank of Canada die Zinssätze am 30. Juli unverändert lässt - Der Kanadische Dollar zeigt sich im Vergleich zum US-Dollar positiv - Die Juli-Sitzung könnte die vierte Zinssatzentscheidung in Folge mit 2,75% sein - US-Zölle werden bei der Pressekonferenz von Gouverneur Macklem im Fokus stehen - Während die Bank of Canada (BoC) ...

