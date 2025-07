NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach der Bekanntgabe der vorübergehenden Besetzung des Finanzchefpostens (CFO) mit der ehemaligen CFO Deirdre Mahlan auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 2500 Pence. Dies dürfte positiv aufgenommen werden, denn Mahlan kenne das Geschäft des Spirituosenherstellers gut, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem bleibe der zuletzt als CFO fungierende Nik Jhangiani vorübergehend Interims-Vorstandschef. Diesen Posten hatte er Mitte Juli parallel von Debra Crew übernommen./rob/ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025



ISIN: GB0002374006

