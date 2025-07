Köln (ots) -Meta sammelt riesige Daten-Mengen von seinen Nutzern. Das ist nichts Neues. Jetzt aber kann es deswegen ungemütlich für den US-Giganten werden."Etwa 50 Millionen Deutsche sind den Tracking-Aktivitäten von Meta ausgesetzt", erläutert der Kölner Rechtsanwalt Prof. Christian Solmecke (Kanzlei WBS.LEGAL). Dass das illegal ist, haben zahlreiche Gerichte in Deutschland festgestellt und Betroffenen hohe Schadensersatzansprüche zwischen 2.000 und 10.000 Euro zugesprochen."Stein des Anstoßes sind die "Meta Business Tools", erläutert Solmecke. "Diese werden von fast allen großen Seitenbetreibern in Deutschland eingesetzt. Sie liefern Meta weitreichende Informationen über das Surfverhalten nahezu aller deutschen Internetnutzer." Privacy Reclaim und WBS.LEGAL bieten Nutzern an, wegen des illegalen Trackings Schadensersatz einzuklagen.Das deutsche Datenschutz-Unternehmen Privacy ReClaim hilft Verbrauchern, ihre Rechte gegen Konzerne wie Google oder Meta durchzusetzen. Gemeinsam mit den Experten von WBS.LEGAL plant Privacy Reclaim Meta auf mindestens 250 Millionen Euro Schadensersatz zu verklagen und zusätzlich tausende Einzelklagen loszutreten. Mit diesem größten Klageverfahren gegen den Tech-Giganten in Deutschland soll maximaler Druck erzeugt und Meta zum Einhalt der Datenschutzgesetze gezwungen werden.Alle Betroffenen können sich bei Privacy ReClaim registrieren (https://wbs.law/meta) und entweder ihre Ansprüche verkaufen oder gemeinsam mit WBS.LEGAL gegen Meta vorgehen."Ein gerichtliches Vorgehen empfehlen wir derzeit rechtsschutzversicherten Nutzern. Auch wenn zahlreiche Landgerichte bereits hohe Schadensersatzsummen zugesprochen haben, fehlt es an einer höchstrichterlichen Rechtsprechung", erklärt Solmecke.Betroffene, die nicht über eine Rechtsschutzversicherung verfügen oder nicht mehrere Jahre auf ein Gerichtsurteil warten wollen, können ihre Ansprüche direkt an Privacy ReClaim verkaufen und erhalten dafür 50 Euro. Bei Interesse können sich Betroffene unter dem folgenden Link registrieren: https://wbs.law/meta. Zahlreiche Instagram- und Facebook-Nutzer haben sich bereits innerhalb von nur einer Woche an der Aktion beteiligt.Ende 2024 startete Privacy ReClaim eine ähnliche Initiative gegen Google. Google sammle mit Hilfe von Android-Handys unberechtigt Daten, ohne Nutzer aufzuklären oder eine Einwilligung einzuholen.Das Projekt kommt bei Verbrauchern gut an. "Zahlreiche Android-Nutzer haben sich entschieden, nicht länger tatenlos zuzusehen und aktiv zu werden. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit hier: https://wbs.law/android."Ausführliche Infos erhalten Sie hier (https://www.wbs.legal/it-und-internet-recht/datenschutzrecht/millionen-deutsche-facebook-und-instagram-user-sind-betroffen-datenskandal-meta-droht-klage-ueber-250-mio-euro-83486/).Pressekontakt:Tobias SpiesTobias.spies@wbs.legalOriginal-Content von: WBS.LEGAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171943/6087448