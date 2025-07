FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das weiterhin robuste Wartungs- und Ersatzteilgeschäft und eine relativ gute Entwicklung in der Region Europa/Nahost/Afrika habe die Schwäche in den margenstärkeren Regionen und Nordamerika und Asien-Pazifik nicht ausgleichen können, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Das Geschäftsmodell wirke mit einer verbesserten Widerstandskraft dennoch gestärkt. 2026 sei eine Erholung der Nachfrage nach zwei schwächeren Jahren realistisch./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SAFH001

© 2025 dpa-AFX-Analyser