Roboter, riesige Bildschirme und teures Essen. Das bietet das Tesla Diner in Los Angeles. Doch wie kommt das Restaurant bei Kund:innen an? Bereits 2018 kündigte Elon Musk ein eigenes Restaurant neben Tesla-Ladestationen an. Knappe sieben Jahre später öffnete das Tesla Diner nun in Hollywood die Türen. Das Restaurant ist in einem retro-futuristischen Stil gebaut. Es gibt eine Dachterrasse und zwei 20 Meter große LED-Bildschirme, auf denen Filme laufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...