© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Auch in der laufenden Earnings Season dürften die Ergebnisse der Halbleiter-Hersteller wieder tonangebend werden. Am Donnerstag öffnet Apple-Zulieferer Qualcomm seine Bücher.Weder Nvidia, noch Broadcom oder TSMC: Anstatt haushoher KI-getriebener Bewertungen finden Anleger beim Halbleiter-Spezialisten Qualcomm aktuell ein starkes Setup vor - inklusive Überraschungspotenzial für die Quartalszahlen am Mittwochabend. "Niedriges KGV, noch niedrigeres Kurs-Cashflow-Verhältnis und das Unternehmen verfügt über hohe Barreserven. Das Unternehmen könnte also einmal mehr Aktienrrückkäufe ankündigen", fasst wO-Redakteur Max Gross die Ausgangslage bei Qualcomm zusammen. Das wiederum dürfte bei Anlegern …