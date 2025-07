75 der Patienten, die an Darmkrebs sterben, wurden nicht untersucht, oft weil die herkömmlichen Optionen als unangenehm oder unbequem empfunden werden

Das von der FDA zugelassene Shield-Produkt von Guardant bietet Erwachsenen ab 45 Jahren mit durchschnittlichem Darmkrebsrisiko eine Vorsorgeuntersuchung mittels einer einfachen Blutentnahme bei einem verschreibenden Arzt

Nach seiner Darmkrebsdiagnose setzt sich Van Der Beek erstmals öffentlich dafür ein, dass mehr Menschen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen

Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gab heute seine Partnerschaft mit dem Schauspieler und Gesundheitsaktivisten James Van Der Beek bekannt, um das Bewusstsein für Darmkrebsvorsorge und den Shield-Bluttest zu erhöhen. Shield wurde im vergangenen Jahr von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen und bietet eine bequeme und angenehmere neue Option für die Darmkrebsvorsorge für Personen ab 45 Jahren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728306554/de/

Van Der Beek, bekannt für seine ikonischen Rollen in Varsity Blues, Rules of Attraction und Don't Trust the B in Apartment 23, hat in seiner über 20-jährigen Karriere als Schauspieler, Produzent, Regisseur und Autor viele unvergessliche Charaktere geschaffen. Van Der Beek gab im November 2024 öffentlich bekannt, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde, um andere zu ermutigen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Heute spricht er zum ersten Mal öffentlich über die entscheidende Bedeutung einer regelmäßigen Darmkrebsvorsorge gemäß den aktuellen Richtlinien.

"Ich war 46 Jahre alt, körperlich in Topform und hatte keine Ahnung, dass ich an Darmkrebs im Stadium 3 litt. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebstodesursache, aber in einem frühen Stadium am besten heilbar, weshalb Vorsorgeuntersuchungen so wichtig sind", so Van Der Beek. "Ich war erleichtert, als ich von dem Bluttest Shield von Guardant erfuhr, da er eine angenehmere und bequemere Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchung darstellt, insbesondere für diejenigen, die bisher gezögert haben. Ich habe auf meinem Weg mit der Krebserkrankung viel gelernt, aber ich würde das niemandem wünschen. Einfach gesagt: Eine Vorsorgeuntersuchung kann Leben retten. Wenn Sie 45 Jahre oder älter sind, sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt über Vorsorgerichtlinien und Ihre Möglichkeiten."

Darmkrebs ist ein bedeutendes Gesundheitsproblem: Jedes Jahr sterben mehr als 50.000 Amerikaner an dieser Krankheit, was sie zur zweithäufigsten Krebstodesursache in den USA macht. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, da die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Darmkrebs in einem frühen Stadium bei über 90 liegt, in einem späten Stadium, in dem die Symptome in der Regel auftreten, jedoch auf 13 sinkt. Trotz dieser Zahlen vermeiden mehr als 50 Millionen Menschen jeder dritte Erwachsene in den USA ab 45 Jahren Vorsorgeuntersuchungen, unter anderem weil die herkömmlichen Methoden als unangenehm oder unbequem empfunden werden.

"Wir sind James dankbar für sein Engagement, mit seiner persönlichen Geschichte das Bewusstsein für die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung zu schärfen", sagte AmirAli Talasaz, Co-CEO von Guardant Health. "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle, die auf Darmkrebs untersucht werden sollten, auch untersucht werden und der Shield-Bluttest ist ein wichtiger Schritt, um Vorsorgeuntersuchungen im ganzen Land bequemer und zugänglicher zu machen. Wir setzen uns dafür ein, durch Früherkennung Leben zu retten, und hoffen, dass mit James' Hilfe mehr Amerikaner ermutigt werden, diesen wichtigen Schritt zu tun."

"In meiner Hausarztpraxis bin ich an vorderster Front im Kampf gegen Darmkrebs tätig, und Vorsorgeuntersuchungen sind eines der besten Instrumente, die wir haben, um Darmkrebs frühzeitig zu erkennen und zu behandeln", sagte Dr. Angel Lazo, Internist in New Jersey. "In meiner Praxis kann es für Patienten schwierig sein, sich mit herkömmlichen Methoden untersuchen zu lassen. Durch die zusätzliche Option von Shield ist die Vorsorge viel bequemer geworden und steht nun mehr Menschen zur Verfügung, was ihnen und mir als ihrem Arzt ein beruhigendes Gefühl gibt."

Shield ist der erste Bluttest, der von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA als primäre Vorsorgeoption für Darmkrebs zugelassen wurde. Er ist für Erwachsene ab 45 Jahren mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko vorgesehen und kann von jedem verschreibungsberechtigten Arzt angeordnet werden. Mit Shield können sich Personen mit einer einfachen Blutentnahme untersuchen lassen, und die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von zwei Wochen vor. Kürzlich hat das National Comprehensive Cancer Network den Shield-Bluttest in seine aktualisierten Richtlinien zur Darmkrebsvorsorge aufgenommen und damit den Weg für einen verbesserten Zugang für Patienten und die Aufnahme in weitere wichtige klinische Leitlinien geebnet.

Weitere Informationen zum Shield-Bluttest finden Sie unter www.ShieldCancerScreen.com.

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, das Wohlbefinden zu schützen und jedem Menschen mehr Zeit ohne Krebs zu verschaffen. Das 2012 gegründete Unternehmen Guardant verändert die Patientenversorgung, indem es mit seinen fortschrittlichen Blut- und Gewebetests, realen Daten und KI-Analysen entscheidende Erkenntnisse über die Ursachen von Krankheiten liefert. Die Tests von Guardant tragen dazu bei, die Ergebnisse in allen Phasen der Behandlung zu verbessern, einschließlich der Früherkennung von Krebs, der Überwachung des Wiederauftretens von Krebs im Frühstadium und der Unterstützung der Ärzte bei der Auswahl der besten Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter guardanthealth.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den potenziellen Nutzen, den Mehrwert, die Vorteile und Vorzüge der Flüssigbiopsietests oder Assays von Guardant Health, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den voraussichtlichen Ergebnissen und Erwartungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen Aussagen abweichen. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanz- und Betriebsergebnisse von Guardant Health auswirken und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter den Überschriften "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operation" (Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage durch das Management) sowie an anderer Stelle im Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in allen danach aktuellen und regelmäßigen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten oder vorgelegten Berichten beschrieben. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Guardant Health zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und Guardant Health lehnt jede Verpflichtung ab, die zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um eine Änderung der Erwartungen oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Guardant Health zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728306554/de/

Contacts:

Investorenkontakt:

Zarak Khurshid

investors@guardanthealth.com

Medienkontakt:

Meaghan Smith

press@guardanthealth.com