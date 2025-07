Der Vorstand der AREFLH hat sich am Montag darauf geeinigt, den Vorschlag zur Kürzung des GAP-Budgets um 20 % zu blockieren, berichtet FyH.es. Der Vorstand der Generalversammlung der Europäischen Gartenbauregionen (AREFLH), der per Fernvorsitz von dem andalusischen Landwirtschaftsminister, Ramón Fernández-Pacheco, geleitet wird, hat sich am Montag darauf geeinigt, den...

