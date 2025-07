In dieser Saison wurden bereits 3'402 Tonnen Aprikosen geerntet. Die Haupterntewochen sind bereits vorbei. In der aktuellen Aprikosenernte wurden bisher 3'402 Tonnen Aprikosen geerntet, berichtet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Infografik © LID Bei den Aprikosen in der Talebene sind die Haupterntewochen bereits vorbei. Die Ernte der späten...

Den vollständigen Artikel lesen ...