Die 89. Ausgabe der Landwirtschaftsmesse Libramont, die am Montag zu Ende ging, lockte insgesamt 194.733 Besucher an, etwas mehr als im Vorjahr (192.535 Besucher), so berichtet Vilt.be. Neben den Zahlen betonten die Organisatoren die starke Präsenz von Fachbesuchern und die hervorragende allgemeine Atmosphäre auf der Veranstaltung, die nach wie vor Europas größte...

