© Foto: Angga Budhiyanto - picture alliance

Der Halbleiterhersteller Qualcomm hat am Mittwochabend ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgestellt, das am Markt aber nicht auf Gegenliebe stößt. Qualcomm bietet eine der derzeit günstigsten Bewertungen Mit einem für das laufende Geschäftsjahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 und einer prognostizierten Cashflow-Rendite von 8,5 Prozent ist Qualcomm einer der gegenwärtig am günstigsten bewerteten Halbleiterkonzerne. Damit war die Aktie vor den am Mittwochabend in einer hervorragenden Position, von starken Quartalszahlen zu profitieren und ihre in diesem Jahr bislang unbefriedigende Performance aufzupolieren. Doch diese Hoffnungen wurden in der US-Nachbörse enttäuscht. …