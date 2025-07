Steigende Nachfrage von Investoren nach Tools für das Management zur Vorhersage von Risiken führt zu globaler Expansion

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, hat heute angekündigt, dass Prognoseverträge (Forecast Contracts) nun auch für Europa angeboten werden. Diese ereignisbasierten Verträge erlauben Investoren, aufgrund von klar definierten Ergebnissen, die auf finanziellen, wirtschaftlichen und Klimaindikatoren beruhen, Positionen einzunehmen. Der Handel ist fast 24 Stunden täglich an sechs Tagen in der Woche möglich.

Forecast Contracts ermöglichen eine direkte Reaktion, seine Ansicht zu äußern oder Risiken zu managen, die durch ein bestimmtes Ereignis bedingt sind. Jeder Prognosevertrag basiert auf einer einfachen Ja-Nein-Frage. Wenn zum Beispiel ein Investor davon ausgeht, dass die US Federal Reserve die Fed Funds Target Rate beim FOMC Meeting am 30. Juli 2025 auf über 3,875 anheben wird, dann kann er einen "Ja"-Vertrag kaufen. Falls richtig, endet der Vertrag bei USD 1,00, falls falsch, bei Null. Die Preise liegen zwischen USD 0,02 und USD 0,99, je nach der vom Markt festgelegten Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Ereignisses.

Investoren weltweit suchen vermehrt nach Tools, mit denen sie ereignisbasierte Risiken präzise und einfach managen können," sagte Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers. "Durch die Bereitstellung von Forecast Contracts für Europa geben wir Investoren mehr Möglichkeiten, Stellung zu beziehen und Risiken über unsere umfassende, globale Plattform zu managen."

Investoren können über IBKR ForecastTrader handeln, eine bekannte webbasierte Oberfläche oder über sonstige Plattformen von Interactive Brokers.

Die Verträge bieten auch einen zinsähnlichen Rabattgutschein, der vom Marktwert der offenen Position abhängt. Dieser Rabatt wird täglich gutgeschrieben und monatlich ausgezahlt. Der derzeitige Jahressatz beläuft sich auf 3,83 Prozent APY. Er ist veränderlich und es gelten bestimmt Bedingungen.

Forecast Contracts sind für ausgesuchte Kunden von Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers Canada Inc. und Interactive Brokers Hong Kong Limited verfügbar. Das Produkt ist notiert für ForecastEx LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Interactive Brokers und es handelt sich um einen CFTC-überwachten Designated Contract Market. Die Verfügbarkeit kann je nach Rechtssystem und Berechtigung des Kunden variieren.

Um sich die Listenpreise anzeigen zu lassen und mit dem Handel von Forecast Contracts zu beginnen, besuchen Sie: IBKR ForecastTrader

Die am besten informierten Investoren entscheiden sich für Interactive Brokers

Über die Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Folgen Sie Interactive Brokers auf Social Media:

USA und die Welt (außer Europa): Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok

UK und Europa: Facebook, Instagram, X, TikTok

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250730311747/de/

Contacts:

Kontakt für Interactive Brokers Group, Inc. Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com