Neue Plattform kombiniert Marktinformationen, Produktsuche und Ausführungswerkzeuge in einer modernen, skalierbaren Benutzeroberfläche

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Online-Broker, gab heute die offizielle Einführung der Version 1.0 von IBKR Desktop bekannt, einer Handelsplattform der nächsten Generation, die Einfachheit mit fortschrittlichen Funktionen verbindet. Diese Version ist das Ergebnis einer zweijährigen iterativen Beta-Entwicklung und bietet Anlegern weltweit eine Desktop-Handelserfahrung mit vollem Funktionsumfang.

IBKR Desktop wurde als primäre Handelsplattform für Privatkunden und professionelle Kunden entwickelt. Es vereint alle wichtigen Komponenten des Handelsworkflows, einschließlich Recherche, Analyse, Ausführung und Portfoliomanagement, in einer leistungsstarken und intuitiven Benutzeroberfläche.

"Wir haben IBKR Desktop entwickelt, um den Anforderungen aller Anleger gerecht zu werden, von erfahrenen Tradern bis hin zu Einsteigern", so Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Mit dieser Version bieten wir eine benutzerfreundliche und dennoch funktionsreiche Plattform, mit der Nutzer ihre Handelsaktivitäten starten und bei steigenden Anforderungen problemlos auf fortgeschrittenere Tools umsteigen können."

Die wichtigsten Funktionen und Neuerungen in Version 1.0 sind:

Eine vollständige Suite von zentralen Handelswerkzeugen wie Portfolio, Watchlist, erweiterte Charts, Optionsketten, Level-2-Markttiefe und Zeit- und Verkaufsdaten

Verbesserte globale Suche für einen schnelleren Zugriff auf Wertpapiere, Tools und Plattformfunktionen

Neue Funktion zur Entdeckung von Anlagethemen

Verbesserte Übersetzungen und Sprachunterstützung für die weltweiten Kunden von IBKR

White-Label-Services, die IBKR Desktop für Introducing Brokers und andere institutionelle Kunden verfügbar machen

Die Einführung der Version 1.0 ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Plattform. IBKR Desktop bietet nun die Kernfunktionen der führenden Desktop-Plattform von IBKR, Trader Workstation, und unterstützt alle Phasen des Handelszyklus, von der Ideenfindung und Marktforschung bis hin zur Ausführung und Nachhandelsanalyse.

IBKR Desktop ist Teil der umfassenden Plattformsuite von Interactive Brokers, zu der auch IBKR Mobile für den Handel von unterwegs, das Client Portal für einen optimierten webbasierten Zugang, die Trader Workstation (TWS) für fortgeschrittene Nutzer und IBKR ForecastTrader für Handelsprognosen zu Themen wie Wirtschafts-, Regierungs-, Finanz- oder Klimaindikatoren gehören. Jede Plattform basiert auf derselben robusten Infrastruktur, sodass Kunden flexibel entscheiden können, wie, wann und wo sie handeln möchten.

Um mehr zu erfahren oder mit der Nutzung der Version 1.0 von IBKR Desktop zu beginnen, besuchen Sie:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden IBKR Desktop

Kanada IBKR Desktop

Vereinigtes Königreich IBKR Desktop

Europa IBKR Desktop

Hongkong IBKR Desktop

Singapur IBKR Desktop

Australien IBKR Desktop

Indien IBKR Desktop

Japan IBKR Desktop

Über die Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

