MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im zweiten Quartal einen geringeren Gewinnrückgang verbucht als erwartet. Mit 2,75 Milliarden Euro lag der Überschuss zwei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Jetzt setzt sich BBVA-Chef Onur Genc neue Ziele für die kommenden Jahre: Von 2025 bis 2028 soll das Institut insgesamt 48 Milliarden Euro verdienen - mit einer jährlichen Rendite von durchschnittlich rund 22 Prozent auf das materielle Eigenkapital.

"BBVA erlebt einen der besten Momente seiner Geschichte", sagte Genc laut Mitteilung. "Wir sind eine der profitabelsten Banken in Europa." Mit ihrer nun anvisierten Eigenkapitalrendite liegen die Spanier weit über dem, was sich große deutsche Banken vorgenommen haben: So will die Deutsche Bank 2025 endlich über 10 Prozent kommen, und die Commerzbank hat sich für 2027 mehr als 12 Prozent zum Ziel gesetzt. Im ersten Halbjahr kam BBVA bereits auf 20,4 Prozent.

Seit April 2024 versucht die Bank ihre heimische Konkurrentin Sabadell zu übernehmen. Deren Führung hält die Übernahmeofferte von insgesamt rund 14 Milliarden Euro aber für zu niedrig, zumal Sabadell an der Börse derzeit mit mehr als 16 Milliarden Euro bewertet wird./stw/mis/zb