Die Prognosesenkung vom Dienstag wirkt bei der Aktie von Novo Nordisk nach. Am Mittwoch hat das Papier an der Heimatbörse in Kopenhagen erneut gut sechs Prozent an Wert verloren. Immer mehr Analysten äußern nun ihre Zweifel und streichen ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des dänischen Biopharma-Unternehmens.Am Donnerstag hat die HSBC den Titel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und den Zielkurs von 680 auf 360 Dänische Kronen (umgerechnet 48,24 Euro) zusammengestrichen. Auch die LBBW hat die Kaufempfehlung ...

