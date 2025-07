Zürich - Die Swiss hat im ersten Halbjahr in etwa gleich viel umgesetzt wie in der Vorjahresperiode. Der Gewinn ging jedoch zurück. Von Januar bis Juni 2025 erwirtschaftete die Fluggesellschaft einen unveränderten Umsatz von 2,7 Milliarden Franken, wie sie am Donnerstag bekanntgab. Der Betriebsgewinn lag mit 195,1 Millionen Franken allerdings um rund 26 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das Marktumfeld sei wegen der aktuellen geo- und handelspolitischen ...

